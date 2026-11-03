Una comisión de fiscales pesquisará audios de Cerimedo

Seguridad
ERBOL
Publicado el 03/11/2026 a las 16h40
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La Fiscalía General del Estado conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de los audios que reproducirían conversaciones del exasesor argentino Fernando Cerimedo que involucran a autoridades del Gobierno, ministros, mandos policiales y otras personas.

“Hemos dispuesto la (conformación) de la comisión de fiscales y ellos están iniciando la investigación correspondiente”, afirmó el fiscal general interino, José Armando Urioste.

Ante la observación del vicepresidente Edmand Lara de que existiría una investigación abierta sobre el caso, la autoridad señaló que se revisó la información del sistema del Ministerio Público y se identificaron los casos que fueron cerrados antes de su gestión.

 

En manos de la comisión

La autoridad indicó que no se descarta convocar a ninguna persona mencionada en las grabaciones, incluida la primera dama, María Elena Urquidi. Añadió que la comisión determinará los actos investigativos y que posteriormente se informará sobre los avances.

Sobre el software para el análisis de celulares y audios, Urioste indicó que su adquisición es necesaria para futuras investigaciones, pero reconoció que, debido a que la ejecución presupuestaria de la Fiscalía supera el 85%, podrían no contar con recursos para comprarlo. Por ello, señaló que recurrirán a la cooperación internacional si es necesario.

Aunque “no es un tema de que esté sujeto a que esté o no esté el software”, afirmó la máxima autoridad del Ministerio Público.

 

Difusores

El caso reúne grabaciones difundidas por Lara, Beller y otras que circularon en redes sociales, con conversaciones atribuidas a Cerimedo, el presidente Rodrigo Paz, ministros y otras autoridades. Hasta el momento, los registros no cuentan con una pericia oficial que determine integralmente su autenticidad.

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