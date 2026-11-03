Lara exige explicaciones a Peter Maldonado por amenazas y pide investigar asesinatos en Santa Cruz

Seguridad
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Publicado el 03/11/2026 a las 8h32
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La Vicepresidencia del Estado pidió al viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, que explique los mensajes de amenaza dirigidos en su contra, luego de que dos personas encapuchadas lo amenazaran, se encontrara a un hombre asesinado con impactos de arma de fuego y un letrero dirigido a su persona en inmediaciones del Cordón Ecológico de Santa Cruz, y posteriormente apareciera un nuevo mensaje con un ultimátum de 24 horas. En un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, la institución cuestionó la sucesión de estos hechos y pidió esclarecer si existen antecedentes o conflictos que permitan explicar las amenazas. “Si existen conflictos, amenazas o antecedentes que expliquen esta situación, hable con la verdad y dé una explicación al país”, señala el pronunciamiento.

La Vicepresidencia aclaró que no está atribuyendo al viceministro una vinculación con los 4ses1nat0s, pero insistió en que los hechos deben investigarse. “No estoy afirmando que estos asesinatos tengan conexión con usted, pero estos hechos deben investigarse a fondo y no pueden quedar en la incertidumbre”, puntualiza el documento. También sostuvo que el crimen organizado ha rebasado a la Policía Boliviana, principalmente en Santa Cruz, donde, según el comunicado, se registran asesinatos, amenazas y hechos violentos de manera cotidiana.

Ante esta situación, la institución planteó cambios urgentes en la estructura policial y la renovación de los mandos, además de investigar y apartar, conforme a ley, a quienes pudieran tener vínculos con organizaciones criminales. “No podemos seguir con los mismos jefes policiales mientras la delincuencia avanza y la población vive con miedo”, expresa el comunicado.

Asimismo, exigió que Maldonado explique lo que conoce sobre los mensajes, mientras pidió a la Policía y al Ministerio Público esclarecer los hechos e identificar tanto a los autores materiales como a quienes pudieran estar detrás de los crím3nes. “El Estado tiene que recuperar el control”, señala el pronunciamiento, que concluye con un llamado a garantizar seguridad y justicia: “Bolivia necesita respuestas, seguridad y justicia, no más amenazas ni impunidad”.

 

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