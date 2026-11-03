“No nos van a amedrentar”, el Gobierno responde a amenazas

El Gobierno expresó este martes su respaldo al viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, Peter Maldonado, ante las recientes amenazas en su contra, aparentemente, en represalia por las acciones ejecutadas contra las estructuras criminales que operan en el país.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, fue el encargado de leer un pronunciamiento en el que expresó a Maldonado su respaldo “personal, político e institucional”.

“Al viceministro Peter Maldonado Bacovich le decimos con absoluta claridad: continúe trabajando con firmeza, tiene el respaldo pleno del Gobierno nacional y la garantía de que no estará solo frente a estas amenazas”, señaló la autoridad.

Amenaza

El nombre de Maldonado fue mencionado en una amenaza escrita en un cartel que estaba junto al cadáver de persona asesinada que la Policía halló la mañana del lunes en el Cordón Ecológico de Santa Cruz de la Sierra, según las autoridades policiales que investigan el caso.

“Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo; de aquí para adelante, los muertos que haya van a ser tu conciencia. Paga la deuda”, reza el mensaje. La víctima falleció por un traumatismo craneoencefálico severo provocado por uno de los cinco balazos que recibió de sus ejecutores.

Logros policiales

Oviedo recordó que, desde la captura de Sebastián Marset, las autoridades del Gobierno fueron blanco de “ataques, amenazas y provocaciones” que, según afirmó, fueron promovidas por la estructura criminal del narcotraficante uruguayo desde diferentes espacios institucionales y políticos que le brindaron protección e impunidad.

A la captura de Marset se suman las de integrantes de las organizaciones criminales “Los Espartanos”, de Colombia, y “Los Pulpos”, de Perú, además de la detención del exfiscal general Roger Mariaca, sindicado de brindar protección al narcotráfico.

Lucha sin tregua

“Frente a esta ofensiva queremos ser categóricos: no nos van a amedrentar. Con el respaldo del presidente constitucional Rodrigo Paz Pereira, el compromiso de la Policía Boliviana y el apoyo de las instituciones democráticas, continuaremos esta lucha sin dar un solo paso atrás”, aseguró Oviedo.

Añadió que no habrá intimidación que detenga la decisión del Gobierno de enfrentar el narcoterrorismo, la corrupción y las estructuras criminales que, durante años, operaron en el país.

El pronunciamiento se produjo después de que el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, vinculara las amenazas contra Maldonado con la estructura criminal liderada por el brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, alias ‘Pablo Escobar de Goiás’.