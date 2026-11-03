El PCC y el Comando Vermelho: una historia de muerte

Dos organizaciones criminales nacidas entre los muros de las cárceles brasileñas terminaron construyendo un poder que desborda las prisiones, desafía a los Estados y extiende sus tentáculos por América Latina, África y Europa.

El Comando Vermelho (CV), fundado en Río de Janeiro en 1979, y el Primeiro Comando da Capital (PCC), creado en São Paulo en 1993, pasaron de ser alianzas de presos a convertirse en dos de las mayores estructuras del crimen organizado de Brasil.

Hoy disputan territorios, rutas de cocaína, puertos y mercados internacionales, mientras diversifican sus negocios y buscan convertir el dinero del narcotráfico en poder económico, todo con el propósito de continuyar expandiéndose.

Sus trayectorias fueron diferentes. Mientras la organización carioca consolidó su influencia en las favelas y los mercados locales de drogas, la paulista desarrolló una estructura con capacidad para articular rutas de abastecimiento y exportación.

Ambas evolucionaron hasta convertirse en actores centrales del crimen organizado brasileño.

1979. Comando Vermelho: la cárcel como origen

El Comando Vermelho nació en el Instituto Penal Cândido Mendes, en Ilha Grande, Río de Janeiro, conocido como el Caldeirão do Diabo.

Allí convivían delincuentes comunes y presos políticos durante la dictadura militar.

El contacto entre ambos grupos contribuyó a introducir formas de organización colectiva, disciplina y protección entre los reclusos, según la revista Dilemas y CNN Brasil.

Entre sus principales impulsores estuvieron William da Silva Lima, conocido como Professor, y Rogério Lemgruber, llamado Bagulhão o Marechal.

También destacó José Carlos dos Reis Encina, Escadinha, quien posteriormente adquirió notoriedad en el mundo criminal carioca.

La organización fue conocida inicialmente como Falange Vermelha.

El 17 de septiembre de 1979, un enfrentamiento en la prisión consolidó su posición frente a grupos rivales.

Con el tiempo adoptó el nombre de Comando Vermelho y extendió su influencia fuera de las cárceles.

Durante los años ochenta, la facción se incorporó progresivamente al narcotráfico en las favelas de Río de Janeiro.

Construyó redes de abastecimiento y distribución, disputó territorios y estableció mecanismos de control sobre comunidades donde la presencia estatal era insuficiente.

Su expansión estuvo acompañada de extorsiones, amenazas y enfrentamientos armados.

1993. Ocho fundadores y el nacimiento del PCC

El Primeiro Comando da Capital fue fundado el 31 de agosto de 1993 en el Anexo de la Casa de Custodia de Taubaté, en São Paulo, conocido como Piranhão. Su nacimiento se produjo después de la masacre de Carandiru, ocurrida el 2 de octubre de 1992, según Folha de S.Paulo.

La versión más difundida sitúa su fundación durante un partido de fútbol entre reclusos. Tras una pelea que terminó con dos presos muertos, ocho internos establecieron un pacto de protección y solidaridad.

Los fundadores identificados por la prensa brasileña fueron Misael Aparecido da Silva, Misa; Wander Eduardo Ferreira, Eduardo Cara Gorda; Antonio Carlos Roberto da Paixão; Isaías Moreira do Nascimento, Isaías Esquisito; Ademar dos Santos, Dafé; Antônio Carlos dos Santos, Bicho Feio; César Augusto Roriz da Silva, Cesinha; y José Márcio Felício, Geleião.

Todos eran brasileños. La organización nació como una alianza penitenciaria que posteriormente desarrolló una estructura criminal vinculada a robos, extorsiones y tráfico de drogas. La circulación de presos entre establecimientos facilitó su expansión por las cárceles paulistas y, después, por otras regiones. Esta evolución fue estudiada por los investigadores Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias en su libro A Guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil.

Marcola y la transformación del PCC

Marcos Willians Herbas Camacho, conocido como Marcola, nació el 25 de enero de 1968 en Osasco, São Paulo. Es hijo de padre boliviano y madre brasileña. Quedó huérfano a los nueve años y pasó parte de su infancia en las calles, donde comenzó a cometer pequeños hurtos antes de involucrarse en delitos de mayor envergadura, según InSight Crime y CNN Brasil.

Marcola no fue uno de los ocho fundadores del PCC. Llegó al liderazgo en 2002, cuando la organización ya había ganado influencia en el sistema penitenciario paulista. Bajo su conducción, avanzó hacia una estructura más organizada y amplió sus actividades en las cárceleses.

Actualmente, Marcola permanece recluido en la Penitenciaría Federal de Brasilia, una cárcel de máxima seguridad. Fue trasladado allí en enero de 2023 desde la Penitenciaría Federal de Porto Velho, en Rondônia.

Está preso desde julio de 1999 y acumula condenas que superan los 300 años de prisión, según UOL/Agência Estado y CNN Brasil, en informaciones publicadas el 29 de octubre de 2026.

Los ataques y motines de mayo de 2006 en São Paulo evidenciaron su capacidad para coordinar acciones desde las cárceles y movilizar a integrantes en el exterior. En los años siguientes, el PCC fortaleció sus conexiones con redes criminales de otros estados y proveedores internacionales.

La expansión hacia las fronteras

Durante las últimas dos décadas, ambas facciones extendieron sus redes mediante alianzas, disputas territoriales y conexiones con mercados internacionales. El tráfico de cocaína adquirió un papel central en esa expansión.

Brasil se convirtió en un territorio estratégico para el tránsito y la salida de drogas hacia mercados internacionales. Las fronteras con Bolivia y Paraguay tienen especial importancia para las redes que conectan zonas productoras con rutas de transporte y distribución.

El PCC y el Comando Vermelho no controlan de manera uniforme todos los territorios donde operan sus integrantes o colaboradores. Sus relaciones con organizaciones locales cambian según los intereses económicos, los corredores de abastecimiento y las disputas por los mercados ilegales.