Revelan que el celular de Fernando Cerimedo contiene 1.108 audios tras peritaje

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Publicado el 03/11/2026 a las 14h44
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Un informe pericial realizado el 19 de agosto al celular de Fernando Cerimedo, a cargo del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), reveló que en ese dispositivo habría 1.108 audios, de acuerdo con datos difundidos por el periodista Carlos Valverde en el programa de streaming LPM, de Santa Cruz.

Según relató Valverde, el informe fue emitido por el Ministerio Público el 19 de agosto, un día después de que el asesor político Cerimedo fuera aprehendido, acusado de intento de feminicidio contra Nadia Beller, y de que su celular fuera secuestrado por autoridades.

El documento señala que se realizó un análisis del celular de Cerimedo, un Samsung Galaxy S24 Ultra. En el peritaje se cuantificaron los audios, videos, documentos, llamadas y contactos almacenados en el dispositivo.

Según el informe del IDIF, el celular contenía 1.108 audios. Además de 2.000 llamadas, 688 videos, 5.840 contactos y 92 documentos.

El tema de los audios atribuidos a Cerimedo es recurrente. La semana pasada se conoció que, hasta el momento, se difundieron más de 10 audios con conversaciones atribuidas a autoridades y políticos, cuya veracidad aún no fue establecida mediante una investigación.

En tanto, el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, dispuso la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen, que investigará estos audios.

 

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