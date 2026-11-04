Maldonado dice que identificaron a quienes lo amenazaron

Seguridad
ERBOL
Publicado el 04/11/2026 a las 16h49
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El viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado, manifestó este miércoles que los responsables de las amenazas que recibió hacen días están identificados y serán puestos ante la justicia.

“Vamos a ir tras ellos. Los tenemos identificados, sabemos quiénes son y seguramente en las próximas horas, en los próximos días, vamos a dar con ellos y van a rendir cuentas ante la justicia”, dijo la autoridad.

Las amenazas contra Maldonado aparecieron en los últimos días en mensajes anónimos, uno de los cuales estaba en la escena de un asesinato en Santa Cruz.

“No nos vamos a dejar amedrentar. No vamos a dejar que este tipo de amenazas del narco, de la delincuencia, nos intimiden”, enfatizó.

Hizo referencia a palabras del presidente Rodrigo Paz y dijo que no dará un paso al costado, sino “tres pasos al frente” para luchar contra el narco y la delincuencia”.

“No vamos a negociar. No vamos a negociar con el narco. No vamos a negociar con la delincuencia y vamos a ir tras ellos”, recalcó.

Maldonado dijo que estos hechos relacionados con el caso de Roger Mariaca, al que denominó “narcofiscal” y “cabeza del narcotráfico”.

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