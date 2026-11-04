Rojas, la de las 32 maletas, estaría dispuesta a hablar ahora que Saucedo se fue

Seguridad
ERBOL y UNITEL
Publicado el 04/11/2026 a las 22h12
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Tras el “autoexilio” del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, la exdiputada Laura Rojas estaría dispuesta a ampliar su declaración en el marco de la investigación por el caso de las 32 maletas, informó su abogado, Jodael Bravo.

Según el jurista, su defendida le manifestó que ahora considera que puede hablar y contar su versión de los hechos.

“Han permitido a Laura contactarme y hablar y decirme que hoy día sí considera que puede ella ya hablar”, afirmó Bravo en el programa radial La Tarde en Directo de la red Erbol.

“Va a hacer su declaración informativa (...) Me he empapado de esto, me ha mostrado una serie de documentos, por eso me he animado a ingresar a este proceso. Incluyendo una serie de autoridades que están involucradas en este asunto, en el asunto de las maletas”, sostuvo el abogado al precisar que se trata de autoridades “judiciales”, dijo el abogado, informa Unitel.

El abogado explicó que la ampliación de la declaración, si tiene lugar, estará acompañada de elementos probatorios, entre ellos conversaciones de WhatsApp, registros de vuelos, pasajes y resoluciones judiciales. Según indicó, estos documentos permitirían reconstruir las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y establecer posibles responsabilidades.

Bravo también manifestó que su defendida habría permanecido en silencio porque, según su versión, tanto el Ministerio Público como las instancias judiciales habrían cerrado las puertas a sus solicitudes investigativas.

Rojas está investigada por haber viajado con las maletas desde Estados Unidos a Bolivia e ingresado con ellas en circunstancias irregulates por el aeropuerto de Viru Viru en un movimiento sospechado de narcotráfico o lavado de dinero.

El abogado cuestionó el manejo del caso y señaló que existen aspectos que, a su criterio, todavía no fueron esclarecidos, particularmente sobre las 32 maletas que llegaron a Viru Viru.

El jurista cuestionó que no se hayan esclarecido suficientemente las actuaciones de otras personas que estuvieron vinculadas con el procedimiento aeroportuario.

Asimismo, afirmó que las cuatro maletas que transportaba Laura Rojas fueron sometidas a revisión por canes antidroga y que existiría un informe sobre ese procedimiento que, según denunció, no fue entregado a la defensa.

El abogado sostuvo que, hasta donde conoce la defensa, no se habría encontrado droga, dinero ni otros elementos en poder de Rojas que acrediten los delitos que se investigan.

Bravo adelantó que, una vez presentada la ampliación de la declaración, la defensa dará a conocer conversaciones y otros documentos que, según afirmó, permitirán explicar qué ocurrió.

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