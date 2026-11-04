Suman amenazas contra Maldonado y el Gobierno le brinda todo su respaldo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 04/11/2026 a las 9h04
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Hasta el lunes en la noche ya sumaban cuatro amenazas contra el viceministro de Régimen Interior, Peter Maldonado.

En tanto, el Gobierno, a través del ministro Marco Antonio Oviedo, dio anoche todo su respaldo  “personal, político e    institucional” a Maldonado.

Tras leer el comunicado Oviedo y Maldonado se retiraron de la conferencia de prensa sin dar lugar a preguntas de los periodistas.

Oviedo atribuyó las amenazas  a  una represalia de grupos delincuenciales contra los cuales se enfrenta  el Gobierno  como el Primer Comando de la Capital (PCC) , Comando Vermelho, la organización de Sebastián Marset y otras.

En tanto, autoridades y jefes políticos insisten en  aclaraciones de parte del poder central.

“Frente a esta ofensiva, queremos ser categóricos: No nos van a amedrentar. (...) Al viceministro Peter Maldonado le decimos con absoluta claridad, continúe trabajando con firmeza, tiene el respaldo pleno del gobierno nacional y la garantía que no estará solo frente a estas amenazas. No habrá intimidación que detenga la decisión del Gobierno de enfrentar el narcoterrorismo, la corrupción y las estructuras criminales que durante años operaron en el país”, afirmó Oviedo.

Amenazas

La más grave de todas las amenazas fue la exposición de un cartel a lado del cuerpo de un indigente asesinado en Santa Cruz. El mensaje decía: “Peter Maldonado cumplí el acuerdo, ya se te dio el acordado 24 hrs para cumplir”.

El vicepresidente Edmand Lara exigió a la autoridad que explique qué es lo que ocurre y si tiene deudas pendientes, antes que se produzca otra muerte.

“El Viceministro tiene que explicarle al país qué está pasando, quién lo amenazó, qué deudas tiene. Son deudas por préstamos de dinero o son deudas con el crimen organizado, pero preocupa”, dijo Lara.

El expresidente Jorge Quiroga también expresó su extrañeza porque el Ejecutivo no se pronuncie con más contundencia sobre la presunta amenaza del crimen organizado contra una autoridad de Gobierno.

Víctima

La víctima fue  identificada como ciudadano boliviano de entre 30 y 35 años, conocido con los alias de “El Chato” y “Conejo”. El comandante de la Policía, Adrián Álvarez, informó que el hombre habría sido elegido al azar para enviar una advertencia a Maldonado.

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