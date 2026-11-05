Arrestan en Santa Cruz a varios familiares de Romer Saucedo tras operativos

Este jueves las autoridades arrestaron a varios familiares del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, contra quien pesa una orden de aprehensión.

La información la confirmaron otros allegados de Saucedo a Unitel.

Las capturas se realizaron tras cuatro operativos y allanamientos, tres en la zona norte de la capital cruceña y uno en San Ignacio de Velasco. Según el reporte, se secuestraron varios materiales para las investigaciones.

Este procedimiento se realiza mientras las autoridades aún buscan dar con el paradero de Saucedo, quien aseguró en sus redes sociales que salió del país el miércoles.

Por su lado, el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, confirmó el miércoles que contra Saucedo pesaba una orden de aprehensión desde el martes 3 de noviembre por los delitos de narcotráfico y organización criminal.

Urioste inicialmente indicó que se presumía que Saucedo seguía en Bolivia; sin embargo, durante la noche del miércoles aseguró que se sospechaba que estaba en Brasil.