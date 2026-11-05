Fiscal ordena aprehender a hermana de Romer Saucedo

Seguridad
ABI
Publicado el 05/11/2026 a las 21h05
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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este jueves una orden de aprehensión en contra de Ana Gabriela Saucedo Gómez, hermana del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, por presuntamente haber recibido un millón de bolivianos para favorecer a una de las partes en un proceso judicial.

El requerimiento fue emitido por el fiscal Nelson Quintana Heredia y menciona los delitos de extorsión, cohecho activo, concusión, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, los tres últimos en grado de complicidad.

Según los antecedentes de la denuncia presentada en la Fiscalía de Santa Cruz, en un video se observaría a la familiar de Saucedo recibir el dinero de manera irregular.

En el mismo caso se encontraría implicado el expresidente del TSJ, quien también enfrenta una orden de aprehensión por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

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