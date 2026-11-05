Maldonado asegura que identificó a personas que lo amenazan en redes

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 05/11/2026 a las 8h54
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El viceministro de Régimen Interior, Fortalecimiento y Transparencia Policial, Peter Maldonado, afirmó ayer que ya están identificadas las personas que están detrás de las amenazas en su contra y que próximamente serán capturadas.

La autoridad salió al paso para responder que no se dejará amedrentar ante los crecientes hechos de violencia, acompañados de mensajes con amenazas que lo mencionan directamente.

“Vamos a ir tras ellos, los tenemos identificados sabemos quiénes son y seguramente en las próximas horas, en los próximos días, vamos a dar con ellos y van a rendir cuentas ante la Justicia”, afirmó Maldonado.

Respaldo

En tanto,  el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, divulgó el martes un pronunciamiento en el que expresó a Maldonado su respaldo “personal, político e institucional” frente a los hechos delincuenciales ligados al sicariato.

“No vamos a dejar que este tipo de amenazas del narco, de la delincuencia nos intimiden, no daremos un paso al costado, vamos a dar tres pasos al frente para luchar contra el narco, la delincuencia, contra este flagelo que ha inundado de corrupción a la Justicia boliviana”, aseguró el viceministro.

Maldonado recordó que entre los principales líderes del narcotráfico estaba el exfiscal general Roger Mariaca, a quien consideró como la “cabeza de la delincuencia” que operaba desde el Ministerio Público.

Amenazas

El lunes la Policía confirmó que Maldonado fue blanco de una amenaza tras encontrar un cartel cerca del cuerpo de un hombre acribillado en la zona del Cordón Ecológico, en Santa Cruz de la Sierra.

El  20 de octubre, Urgente.bo recibió una imagen de una supuesta persona fallecida, junto a la cual había un mensaje en un cartel contra Maldonado: “Peter Maldonado cumple el acuerdo ya se te dio el acordado 24 hrs para cumplir”, decía el mensaje.

Horas después apareció un video en redes sociales en los que se ve a dos sujetos encapuchados portando armas y enviando también un mensaje de advertencia contra Maldonado.

Finalmente, el lunes en la noche, un nuevo mensaje intimidatorio fue colocado en un letrero de tela a un costado de una avenida de la zona norte de Santa Cruz.

 

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