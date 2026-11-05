Romer Saucedo Gómez, alias “El Alemán”, es señalado por Laura Rojas como el dueño de las maletas

Seguridad
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Publicado el 05/11/2026 a las 13h56
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La exdiputada Laura Rojas señaló a Romer Saucedo Gómez, conocido como alias ‘El Alemán’, como propietario de las maletas vinculadas al denominado caso ‘maletas’. La afirmación la hizo este jueves, al salir de las oficinas de la Fiscalía de Sustancias Controladas, en Santa Cruz de la Sierra, donde amplió su declaración dentro de las investigaciones.

“El dueño de las maletas son de Romer Saucedo Gómez, alias el Alemán”, afirmó Rojas ante los medios de comunicación, tras comparecer ante los investigadores.

La exlegisladora llegó cerca de las 11:30 a dependencias del Ministerio Público. Su presencia llamó la atención porque acudió con un chaleco antibalas, una medida de protección sobre la que fue consultada por los periodistas.

“Por el tema de seguridad”, respondió brevemente al explicar por qué llevaba esa protección.

Antes de ingresar a la Fiscalía, Rojas también fue consultada sobre la información que proporcionaría durante su declaración. Sin entrar en detalles, aseguró que su intención era contar lo que conoce sobre los hechos.

“La verdad de los hechos”, manifestó cuando le preguntaron qué iba a declarar ante los investigadores.

Asimismo, remarcó que su comparecencia era voluntaria y que estaba dispuesta a brindar su versión sobre lo ocurrido.

“Voy a decir mi verdad, es por eso que estoy aquí de manera voluntaria”, sostuvo.

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