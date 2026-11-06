Fallece en Bolivia el youtuber JinsTravel tras ser atropellado por un camión

El creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en redes sociales como JinsTravel, murió a los 33 años tras ser atropellado por un camión de carga mientras recorría Bolivia en bicicleta.

El accidente ocurrió el 4 de noviembre de 2026 en la ciudad de El Alto y, de acuerdo con medios locales, el conductor del vehículo abandonó el lugar después del impacto y fue detenido varias horas más tarde.

Cho Jin-woo contaba con aproximadamente 66 mil suscriptores en YouTube, plataforma en la que documentaba sus recorridos por distintos países.

Desde 2020 compartía videos de sus viajes en bicicleta por Europa, África, América del Norte y otras regiones, como parte de un proyecto personal que consistía en conocer el mundo sobre dos ruedas.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas del 4 de noviembre. El creador de contenido circulaba en bicicleta cuando fue impactado por un camión de carga de grandes dimensiones.

Testigos que presenciaron el incidente se acercaron para auxiliarlo; sin embargo, las lesiones que sufrió fueron graves y murió en el lugar.

Tras el atropellamiento, el conductor del camión se retiró de la escena. Las autoridades lograron localizarlo y detenerlo varias horas después del incidente, según los reportes difundidos por medios de comunicación bolivianos.

Por su parte, SBS News informó que, durante las investigaciones iniciales, el conductor declaró que no había visto la bicicleta antes de la colisión. Las autoridades también confirmaron que la prueba de alcoholemia practicada al hombre no detectó presencia de alcohol en su organismo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer las posibles responsabilidades relacionadas con el fallecimiento del ciclista.

JinsTravel abrió su canal de YouTube en 2020, donde comenzó a publicar registros audiovisuales de sus recorridos en bicicleta. A través de sus videos mostró paisajes, ciudades, caminos y experiencias durante sus desplazamientos por diferentes continentes.

En los meses previos a su fallecimiento, el surcoreano se encontraba recorriendo Sudamérica. Su travesía había comenzado en México y continuó por distintos destinos de la región, entre ellos Perú y Bolivia.

El último video publicado en su canal fue compartido el 30 de octubre de 2026 y documentaba parte de su recorrido por la cordillera de los Andes, en territorio peruano. La grabación se convirtió en su última publicación antes del accidente ocurrido en El Alto.