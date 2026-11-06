Oviedo niega que el muerto en Santa Cruz sea de la seguridad de Maldonado

El ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo negó que el hombre encontrado sin vida en Santa Cruz haya sido parte del cuerpo de seguridad del viceministro de Régimen Interior Peter Maldonado, según reporte de Brújula Digital.

“Desmentir contundentemente que el ciudadano boliviano que fue encontrado asesinado en el Cordón Ecológico haya sido una persona que sea parte del cuerpo de seguridad del viceministro”, informó Oviedo, ayer.

El cadáver hallado el lunes, junto a una nota con amenazas a Maldonado, fue identificado como Olvis Melgar, de 40 años. Fue su padre quien afirmó que formaba parte del equipo de seguridad del viceministro de Régimen Interior. En el mensaje se leía: “Peter Maldonado ya se cumplió el plazo, de aquí para delante los muertos que haya, va a ser tu conciencia. Paga la deuda”.

Sin embargo, Oviedo aseguró: “es una mentira, totalmente falso”, y agregó que estas versiones están logrando “confundir a la población sobre los hechos que la Policía y el gobierno están investigando y trabajando”.

“Este es un hecho que está en proceso de investigación”, aseguró.

Silencio

El miércoles, periodistas consultaron a Maldonado si Melgar era parte de su equipo de seguridad. El viceministro respondió que el gobierno no se refería a supuestos y que continuaría la lucha contra el narcotráfico.

En entrevistas pasadas, el comandante general de la Policía Adrián Álvarez aseguró que la víctima había sido elegida al azar para enviar un mensaje a Maldonado.

También señaló que la amenaza era una señal de que los operativos contra el crimen organizado iban por buen camino.

Investigación

Maldonado afirmó el miércoles que no se dejará amedrentar ante los crecientes hechos de violencia y los mensajes de amenaza que lo mencionan directamente.

Además, reveló que los autores del crimen ya fueron identificados y que la Policía trabaja para lograr su captura.

Oviedo también exhortó a los medios de comunicación a verificar la información antes de difundirla y pidió responsabilidad en el tratamiento de este caso, que continúa bajo investigación.

Finalmente, anunció que los resultados de las pesquisas serán comunicados oficialmente a la población.