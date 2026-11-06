Oviedo revela que las maletas "contenían marihuana químicamente alterada que tiene un valor muy alto"

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 06/11/2026 a las 14h02
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A casi un año del ingreso de más de 30 maletas a Viru Viru, Santa Cruz, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló este viernes que "las maletas contenían marihuana químicamente alterada que tiene un valor muy alto en el mercado brasilero".

La autoridad dijo que el caso no se podía resolver mientras Roger Mariaca y Romer Saucedo estaban al frente de la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los apuntó como líderes de esta organización criminal.

Mariaca esta preso en el penal de Cantumarca y Saucedo se declaró en el exilio y se desconoce su paradero.

 

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