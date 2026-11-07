Aprehenden a la madrastra de Abigail, la niña hallada muerta en el río Chocaya, en Quillacollo

Seguridad
Redacción Central
Publicado el 07/11/2026 a las 14h47
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La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) aprehendió hoy a la madrastra de la niña Abigail, de 6 años, que fue encontrada sin vida en el río Chocaya de Quillacollo, por el puente canes, como la principal sospechosa de la muerte.

Aunque, la víctima no presentaba signos de violencia y murió por broncoaspiración y anoxia, la investigación policial continúo hasta identificar la causa de la muerte y se conoció que la niña se atragantó con la comida caliente que la sospechosa le dio.

La madrastra de Abigail estaría involucrada en su muerte. El día del deceso de la víctima, la mujer le dio comida caliente y la obligó a comer rápido, por lo que la niña se atragantó, según el examen forense. Luego, de la muerte, la madrastra para evadir a la justicia la trasladó al río y la dejó ahí ya sin vida. Sin embargo, informó que la víctima salió de su casa para buscar a su madre y desapareció.

 

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