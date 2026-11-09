Allanan el domicilio de Romer Saucedo en Sucre

A mediodía de este lunes, el personal de la Fiscalía y la Policía allanó el domicilio del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, en la zona de El Guereo, en Sucre.

En pasados días se emitió una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de narcotráfico y organización criminal. Un día después, Saucedo salió del país y se declaró en el exilio.

El fiscal General del Estado interno, José Armando Urioste, aclaró que la investigación penal se tramita por la vía ordinaria debido a que los cargos corresponden a delitos comunes y de lesa humanidad.

Saucedo además es vinculado con la investigación de las 31 maletas que ingresaron al país con la ayuda de la exdiputada Laura Rojas. La exlegisladora aseguró que el equipaje pertenecía al magistrado.