Consejo de la Magistratura declara su neutralidad en caso referido a Mariaca

El Consejo de la Magistratura emitió un nuevo comunicado para aclarar que el pronunciamiento difundido este lunes, en el que se desmentía que un asesor de la presidencia hubiera alquilado un departamento al exfiscal general Roger Mariaca, no fue conocido ni aprobado por los integrantes de la sala plena.

En el documento, las autoridades suscribientes, en su condición de miembros del órgano colegiado, marcaron distancia del primer comunicado y precisaron que este no fue sometido a consulta, deliberación ni aprobación.

Por tanto, señalaron que su contenido no representa una determinación institucional de la sala plena ni expresa su posición sobre los hechos.

“Exoneración anticipada”

El pronunciamiento surge después de que el Consejo de la Magistratura difundiera una primera aclaración en la que calificó de falsa la información sobre el supuesto alquiler de un departamento al exfiscal general por parte de un asesor del presidente de la institución, Carlos Spencer.

En esta segunda comunicación, los miembros de sala plena cuestionaron que se emitan afirmaciones categóricas sobre hechos que podrían estar sujetos a una investigación penal.

“Corresponde al Ministerio Público, con la participación de la Policía Boliviana, esclarecer las circunstancias denunciadas, verificar los posibles vínculos de autoridades, asesores, funcionarios o particulares y determinar, cuando corresponda, las eventuales responsabilidades individuales”, señala el documento.

Asimismo, las autoridades aclararon que no autorizaron ni respaldan ningún pronunciamiento que pueda interpretarse como una exoneración anticipada de responsabilidades o una protección institucional a favor de algún funcionario, independientemente del cargo que ocupe.

Compromiso con la legalidad

En ese sentido, sostuvieron que el Consejo de la Magistratura no debe reemplazar el trabajo de las instancias investigativas ni adelantar conclusiones sobre situaciones que todavía no fueron esclarecidas.

Finalmente, los miembros de Sala Plena ratificaron su compromiso con la transparencia, la legalidad y la independencia de las investigaciones, además de expresar su disposición a colaborar con el Ministerio Público y la Policía mediante la entrega de información y documentación institucional que corresponda.

La Sala Plena del Consejo de la Magistratura es la máxima autoridad ejecutiva y de decisión de esta institución perteneciente al Órgano Judicial.