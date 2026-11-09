El Consejo de la Magistratura, bajo investigación

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el Ejecutivo investiga posibles conexiones con el Consejo de la Magistratura, además de con jueces y fiscales, de la red que presuntamente integraban el exfiscal general Roger Mariaca y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo. Así lo afirmó este lunes en una entrevista con la Red Unitel, en el marco del caso de las “narcomaletas”.

“Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces y fiscales, incluso con (el Consejo) de la Magistratura. Estamos investigando eso”, afirmó Oviedo. Por ello pidió estar “atentos” al trabajo de jueces y fiscales.

El Cionsejo de la Magistratura, con sede en Sucre, es la instancia del Órgano Judicial encargada de la administración, control, fiscalización y régimen disciplinario de los jueces y del personal de apoyo del sistema nacional de justicia.

El Ministro sostuvo que Saucedo y Mariaca son “autores intelectuales, financiadores y de cobertura” del ingreso de las polémicas maletas, según la versión que dieron la exdiputada Laura Rojas y al exjuez Hebert Zeballos, a quienes calificó de “autores materiales”. “Lo ha dicho esto el Gobierno, esto lo han dicho los que participaron directamente”, señaló.

El pasado jueves, Rojas aseguró que el propietario de las maletas era Saucedo, quien anunció su autoexilio el 4 de noviembre. Horas después, Zeballos afirmó que las valijas contenían marihuana procedente de California y que contaban con la protección de Mariaca.

Itinerario de las maletas

El caso se remonta a noviembre del año pasado, cuando Rojas llegó de Estados Unidos en un vuelo chárter al aeropuerto de Viru Viru.

Oviedo explicó que la aeronave permaneció una hora estacionada y que la carga pasó el control de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn). Rojas presentó pasaportes corrientes y, ante la Aduana, un pasaporte diplomático que, según el Ministro, ya estaba vencido. Con ese documento, dijo, evadieron los escáneres con complicidad de funcionarios aduaneros.

Las maletas quedaron 24 horas en un depósito y al día siguiente Zeballos, Rojas y otros agentes las retiraron. La trazabilidad de un bus de mediano tamaño condujo a Ebose, empresa de seguridad de Zeballos. Su galpón fue intervenido en enero de este año, cuando la Policía no halló las valijas, pero sí droga.

Oviedo aseguró que el caso está “completamente esclarecido” y sostenido en informes firmes y fotografías. Informó que el encargado del depósito, el portero, quien firmó el ingreso y la salida de las maletas, fue el único detenido y falleció.

Sobre el contenido, explicó que es una marihuana químicamente alterada, aún en investigación, y que según la Felcn un kilo cuesta en São Paulo entre 14.000 y 15.000 dólares.