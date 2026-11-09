Primer año de gestión: Oviedo dice que se aprehendió a 2.682 narcotraficantes y más de 20 cabecillas

Seguridad
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Publicado el 09/11/2026 a las 11h24
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El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó este lunes que el 8 de noviembre del 2025 y el 25 octubre del 2026 lograron la aprehensión de 2.682 personas vinculadas al narcotráfico, la captura de más de 20 cabecillas de organizaciones criminales, el secuestro de 402 toneladas de sustancias controladas, entre otros operativos.

"La captura de más de 20 cabecillas de organizaciones criminales internacionales y una afectación económica superior a $us 132 millones a las estructuras del narcotráfico constituyen los principales resultados de una gestión orientada a combatir la impunidad y fortalecer la seguridad de las familias bolivianas", dijo el comunicado de esa cartera de Estado.

Asimismo, Oviedo resaltó que uno de los resultados más importantes fue captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y afirmó que el capo contaba con la protección de exmilitares colombianos y exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), además de encubrimiento por parte de exautoridades y operadores de Justicia de Bolivia.

Además, el ministro detalló que entre los casos más importantes también se encuentran las aprehensiones del expresidente Luis Arce, su hijo Marcelo Arce Mosqueira, el exministro Edgar Montaño y el exgerente de EMAPA Franklin Flores.

Por otra parte, Oviedo indicó que captura de la más de 20 cabecillas se trata de personas vinculadas al Primer Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho, Los Espartanos, Los Pulpos y otras organizaciones criminales.

Asimismo, los 9.417 operativos permitieron el secuestro de 402 toneladas de sustancias controladas, la destrucción de 39 laboratorios de cristalización, 515 fábricas de droga y 16 pistas clandestinas. Además, el secuestro de 791 vehículos y la aprehensión de 2.682 personas, que resultaron en la afectación económica al narcotráfico de más de $us 132 millones.

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