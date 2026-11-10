Hay al menos 5 heridos por explosión en industria farmacéutica cruceña

Seguridad
UNITEL y RED UNO
Publicado el 10/11/2026 a las 22h20
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Una explosión en un laboratorio industrial farmacéutico al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se produjo la noche de este martes. Cinco personas resultaron heridas, tres de ellas con quemaduras de gravedad.

“Son cinco personas heridas, estamos hablando de quemaduras entre segundo y tercer grado, 90% del cuerpo. Han sido las primeras tres evacuadas en vehículos particulares hasta una clínica, y los otros dos están siendo evacuados efectivamente en ambulancias”, explicó el paramédico Jim Nagera, quien acudió ante la situación de emergencia.

El informante señaló que estas tres personas que fueron trasladadas primero se encuentran actualmente intubadas, mientras que las otras dos personas, tienen un 50% del cuerpo quemado aproximadamente.

Un bombero confirmó que se trató de una explosión en las instalaciones. Se espera un informe oficial de parte de las autoridades para que confirmen las causas del siniestro.

“Se estaría buscando a una persona desaparecida, por lo que las autoridades darán mayor referencia del caso conforme avancen las operaciones de rescate”, señalaron los equipos de auxilio.

Equipos de emergencia se movilizaron al lugar de la explosión, en la carretera que conecta a la ciudad oriental con el norte del departamento.

Los bomberos de Fundasol indicaron al diario El Deber que hay una persona desaparecida producto del impacto.

Efectivos de la Policía Boliviana también están coadyuvando en la atención de la emergencia, con el fin que los vehículos no se detengan en el punto ni en las proximidades del siniestro.

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