Incautan $us 375.000 en una casa de involucrado con Mariaca y Marset

Seguridad
RED UNO y EJUTV
Publicado el 10/11/2026 a las 17h20
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La Fiscalía secuestró 375.000 dólares y una caja fuerte durante dos allanamientos efectuados la semana pasada en Cochabamba, en un inmueble vinculado al mayor de la Policía Rubén Aparicio Villarroel.

Se oficial era el nexo entre Roger Mariaca y el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, de acuerdo con declaraciones del comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez.

Entrevistado por agentes policiales el 13 de marzo, Marset dijo que Mariaca era su “amigo” y que le informaba “lo que tenía que informar”.

Aparicio fue aprehendido la noche del 30 de septiembre. Horas después, también fueron aprehendidos Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal mayor Martín Irusta.

Los cuatro son procesados por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

 

Operativos coordinados

Los operativos que permitieron la incautación de los 370.000 dólares forman parte de las investigaciones que se desarrollan en el marco del proceso penal contra el exfiscal general del Estado, Róger Mariaca.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordoñez, confirmó este martes que los procedimientos se realizaron en coordinación con las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de La Paz.

“No se descarta que antes incluso, en la intervención policial se hubieran retirado otras cantidades de dinero”, indicó el Fiscal Departamental de Cochabamba, al explicar que continúan las diligencias para esclarecer el caso.

Los allanamientos están relacionados con el proceso del que son objeto Roger Mariaca, al exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; al exfiscal superior Martín Daniel Irusta Flores y al mayor de Policía Rubén Aparicio. Los cuatro cumplen detención preventiva.

Los investigados enfrentan cargos por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

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