Oviedo: la DEA informa a Bolivia sobre Mariaca y Saucedo

La agencia antidroga estadounidense, DEA, está aportando con información respecto de la red que habrían conformado el exfiscal general Roger Mariaca y el magistrado Romer Saucedo, revelo este martes el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

“Han aportado, están aportando, trabajamos estrechamente con ellos”, dijo Oviedo, entrevistado por el programa La mañana en directo de la red Erbol, al ser consultado sobre si Estados Unidos y la DEA aportaron información sobre los casos de Mariaca y Saucedo.

Anteriormente, el ministro acusó a Saucedo y Mariaca de ser jefes de una “mafia” ligada al financiamiento, operación y protección al narcotráfico.

También vinculó a Saucedo con hechos de corrupción, puesto que la hermana del magistrado fue filmada cuando estaría contando un monto de dinero de un millón de bolivianos que supuestamente fueron a cambio de favorecimiento en fallos.

“No recibes un millón de bolivianos porque aparecieron de la noche a la mañana. Así como hay esta vinculación con este exmagistrado Romer Saucedo, hay otros elementos que han ido apareciendo en la fiscalía, por ejemplo, las millonadas de dineros que Mariaca guardaba en una casa, en otra casa, etcétera”, comentó la autoridad.

Oviedo explicó que ahora se trabaja estrechamente con la DEA, pero también las policías de países vecinos y la Unión Europea.

Actualmente, Mariaca se encuentra detenido preventivamente en el penal de Cantumarca de Potosí, mientras que Saucedo se declaró en el exilio.