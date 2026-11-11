Allanan casa del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia, Aldo Quezada

Seguridad
Unitel
Publicado el 11/11/2026 a las 13h17
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Efectivos policiales realizan el allanamiento a la casa del expresidente del tribunal departamental de Justicia (TDJ), Aldo Quezada, ubicada en la avenida Alemana en la capital cruceña.

Quezada, se presentó a declarar ante el Ministerio Público, el martes, como testigo, tras ser mencionado por la exdiputada Laura Rojas y su abogado en el caso Maletas. Tras prestar su declaración quedó en libertad.

El jurista fue señalado por supuestamente facilitar el trámite del permiso de viaje de las dos hijas de Rojas por orden del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo.

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