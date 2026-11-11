Cocaleros retoman puesto policial recuperado en la mañana por la Policía

La tensión en el Chapare por la pugna entre la Policía y sindicatos evistas por el control del retén de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en El Castillo continuó la tarde de este miércoles cuando los cocaleros retomaron ese sitio que en la mañana había sido recuperado por los efectivos antinarcóticos.

El líder de las seis federaciones, Evo Morales, se pronunció con una felicitación para los movilizados.

Si bien los policías recuperaron el retén en la madrugada de la vigilia de los evistas, los sindicatos se reorganizaron y procedieron a retomar los ambientes. Según videos reproducidos en medios de comunicación, la movilización derivó en la quema predios.

En horas de la tarde, Evo Morales justificó la vigilia de los sindicatos, bajo el argumento de que los policías incurrirían en cobros indebidos.

“Compañeros de base reaccionaron, les sacaron”, comentó el exmandatario, a tiempo de recalcar que los afiliados se movilizan casi sin convocatoria.

El expresidente agregó: “felicito a mis compañeros de hacer respetar los derechos”.