Nadia Beller, quien puso al descubierto a Cerimedo, salió de Bolivia con salvoconducto

La Cancillería de Bolivia informó que aceptó la solicitud de la Embajada de México y otorgó salvoconducto a la abogada Nadia Beller, quien sobrevivió a un atentado en su contra.

El documento fue emitido en las primeras horas de este miércoles y permitió su salida del país.

"Concluida la evaluación de la solicitud presentada por la Embajada de México, las autoridades competentes del Estado boliviano determinaron otorgar el salvoconducto solicitado para la señora Nadia Beller Delgadillo, beneficiaria de asilo diplomático concedido por el Gobierno de México", informó la Cancillería.

También se informó que la Cancillería, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Migración, acompañaron el procedimiento correspondiente "habiéndose concretado la salida de Beller del territorio nacional durante la mañana de este miércoles".

Beller es víctima en el caso por el que está acusado de intento de feminicidio el exasesor Fernando Cerimedo.

La Cancillería confirmó que el trámite se concretó durante tras el requerimiento formal de la legación diplomática mexicana.