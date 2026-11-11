Pobladores de Ixiamas agreden y llevan al cepo a un Fiscal y dos policías

Un fiscal y dos policías fueron retenidos y puestos al cepo (castigo) por pobladores del municipio de Ixiamas, en el norte de La Paz, después de que ejecutaran un mandamiento de aprehensión por una investigación por la muerte de una persona registrada en septiembre de 2022, según El Deber.

Luego fueron liberados

El Ministerio Público denunció que los funcionarios fueron golpeados y trasladados por la fuerza a la plaza principal, donde fueron colocados en un cepo.

El fiscal departamental de La Paz, Gabriel Quiroga, informó que el representante del Ministerio Público acudió a ejecutar la orden judicial acompañado de un contingente policial, debido a la presunta hostilidad de los pobladores.

Sin embargo, después de que la Policía aprehendiera al investigado, un grupo de dirigentes y comunarios habría ingresado por la fuerza a las oficinas de la Fiscalía para sacar al fiscal y a los dos uniformados.

“Sabemos que él está ensangrentado y su familia está absolutamente preocupada”, manifestó Quiroga, al denunciar las agresiones y pedir a los pobladores que permitan la liberación de los funcionarios.

Denuncia de secuestro

Por su parte, el fiscal Edwin Sarmiento sostuvo que las tres personas fueron prácticamente secuestradas, golpeadas y llevadas al cepo. Según la autoridad, el Ministerio Público recibió videos que presuntamente registran golpes, agresiones y torturas contra los retenidos.

De acuerdo con la explicación de las autoridades, la intervención policial estaba relacionada con una investigación por la muerte de una persona ocurrida en septiembre de 2022. El caso llegó a la etapa de juicio oral y, en el desarrollo del proceso, se emitió un mandamiento de aprehensión contra un hombre.

La ejecución de esa orden habría provocado la reacción de los comunarios. Sarmiento explicó que el investigado fue aprehendido durante la jornada del martes y que posteriormente los pobladores ingresaron a las oficinas fiscales para retirar por la fuerza a los funcionarios.

Los policías y el fiscal fueron retenidos cuando realizaban un operativo de captura.

El Ministerio Público rechazó que la justicia comunitaria pueda justificar agresiones o retenciones contra autoridades y exhortó a los pobladores a recurrir a los canales legales para resolver el conflicto.