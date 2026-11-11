La Policía busca a la exfiscal Delmy Guzmán

El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López, confirmó que existe una orden de aprehensión contra la exfiscal Delmy Guzmán, quien actualmente es buscada por las autoridades debido a su incomparecencia dentro de la investigación que se sigue en su contra por el caso maletas.

Al ser consultado sobre la situación de Guzmán, López señaló que el mandamiento fue emitido precisamente por no haberse presentado ante las autoridades.

"Cuando te libran un mandamiento de aprehensión, tienes que, por lógica o consecuencia, considerar que tu situación está agravada. De no haber sido así, obviamente tendrías la posibilidad de presentarte y dar tu declaración y retornar a tu casa tranquila", manifestó el Fiscal Departamental.

Por otra parte, López aclaró que las investigaciones relacionadas con otros hechos y las citaciones a familiares corresponden a procesos distintos.

"Las citaciones están en curso. Son procesos totalmente distintos. No hay que mezclarlos. Entonces, eso también continúa su proceso. En el momento que sean encontradas, serán notificadas", explicó.

Asimismo, indicó que, una vez que las personas involucradas sean ubicadas, corresponderá al fiscal asignado a la investigación evaluar los siguientes pasos y determinar si corresponde emitir alguna otra orden dentro del proceso.

"Dependerá del fiscal asignado a la investigación tomar la decisión que corresponde, en función de si considera o no librar alguna otra orden distinta que no sea la citación", agregó López.

Destituida hace 4 días

El sábado recién pasado, 7 de noviembre, Delmy Guzmán fue destituida del cargo de fiscal que desempeñaba, tras advertirse presuntas irregularidades respecto al caso Maletas y le se abrió un proceso disciplinario ante denuncias vinculadas a torturas, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López.

La instrucción de destituir a Guzmán –explicó López– viene desde la Fiscalía General del Estado, luego de haberse establecido, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, que habría obstaculizado las investigaciones sobre el ingreso irregular de 31 maletas al país en noviembre de 2025.

“Por otro lado, se están iniciando algunos procesos disciplinarios en función de algunas denuncias recibidas en relación a malos tratos recibidos y torturas de un ciudadano que por obvias razones no puedo identificarlo”, afirmó López a la red ATB.