Saucedo “era el propietario de las maletas”, declara Aldo Quezada

Seguridad
Unitel
Publicado el 11/11/2026 a las 21h24
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Aldo Quezada, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz inculpado por narcotráfico, declaró que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, le habló de un supuesto negocio y que posteriormente especificó sobre las 32 maletas y el contenido de las mismas.

 

Quezada también señaló que el retiro de las maletas llegadas al aeropuerto de Viru Viru había sido supervisado y apoyado por el entonces denominado ‘Chino’, a quien identificó como el exfiscal general Roger Mariaca.

 

El viaje a México

El expresidente del TDJ de Santa Cruz afirmó que esa conversación sucedió durante un viaje a Ciudad de México, en agosto de este año, donde ambos habían sido invitados a recibir una distinción, entonces Saucedo empezó a hacer las revelaciones, mientras compartían bebidas alcohólicas.

“Cuando Romer se encontraba eufórico, como consecuencia de la ingesta de las bebidas alcohólicas, comenzó a hablar y a alardear que estaba manejando muchas cosas y relacionado a buenos negocios que tenía, contándome que había iniciado un negocio muy grande y lucrativo”, sostuvo Quezada en su declaración a la Fiscalía.

Posterior a e esto, según Quezada, el entonces titular del TSJ se refirió específicamente a las maletas que llegaron a Viru Viru, de acuerdo con el documento de la Fiscalía fechado el 10 de noviembre.

Saucedo habló “de manera específica sobre las 32 maletas que llegaron al aeropuerto de Viru Viru, las mismas que contenían marihuana y que eran de su propiedad, maletas que se embarcaron en un jet privado que salió desde que salió desde California, EEUU”, aseguró Quezada.

 

El supuesto papel de Mariaca

Uno de los aspectos centrales de la versión de las declaraciones de Quezada a la que tuvo acceso Unitel es la referencia a la supuesta intervención de Roger Mariaca, entonces fiscal general.

“(Saucedo) me comentó que el retiro de las 33 maletas fue supervisado y apoyado por el ‘Chino’ (Mariaca), me cuenta que esas maletas contenían marihuana genéticamente alterada y que después de un proceso de frío industrial se extraía marihuana líquida que se podía envasar en ‘vapes’ o cigarros electrónicos para venderse a un mejor precio tanto en Bolivia como en Brasil”, apuntó.

 

Una empresa fachada

En esa misma conversación en México, declara Quezada que Saucedo mencionó al exjuez Hebert Zeballos, otro de los investigados en el caso, a quien se identificó como el encargado de montar una fábrica de hielo en su empresa, que serviría como fachada para instalar el tratamiento industrial de la marihuana.

Quezada vinculó ese relato con el allanamiento de la empresa donde, según explicó, la Fiscalía encontró una máquina picadora de hielo que en realidad era un equipo industrial utilizado para procesar la droga.

Y agregó que, cuando le preguntó a Saucedo si no sentía temor por el negocio, este le respondió que contaba con la protección necesaria y que “para el ‘Alemán’ no habría problema”.

 

¿Quién es ‘El Alemán’?

Ante una pregunta posterior del fiscal sobre la identidad de esa persona, el expresidente del TDJ cruceño dijo que Saucedo le respondió que se trataba de él mismo y que así era como lo conocían.

Esto último también coincide con la declaración de la exdiputada Laura Rojas, quien también identificó a Saucedo como ‘El Alemán’.

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