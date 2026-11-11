Subastarán tres motorizados del caso Marset

Tres vehículos de lujo vinculados al caso del narcotraficante Sebastián Marset se encuentran bajo custodia del Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).

El director de esta última entidad informó que, con el fin de efectuar el remate, se gestionará la realización de un peritaje para determinar su valor y posteriormente se convocará a una subasta pública.

"Los autos más lujosos están bajo custodia, estamos realizando un trámite para la monetización de los mismos. (...) Del último operativo tenemos tres vehículos en custodia del Ministerio de Gobierno y Dircabi", señaló Héctor Montes, director general de la Dircabi.

Explicó que se realizan los trámites para monetizar estos bienes y que los recursos obtenidos retornen al circuito de lucha contra el narcotráfico.

Montes indicó que, antes de la subasta, se contratará una entidad especializada para establecer el valor de los motorizados, debido a que tienen características particulares.

Como ejemplo, mencionó un Mercedes-Benz cuyo precio de mercado nuevo rondaría los 250.000 dólares y que tendría blindaje.

"Se está haciendo este trabajo para que, una vez obtenido ese precio, se establezca un precio base y se convoque públicamente a la subasta de los vehículos", explicó.

Explicó que, una vez obtenido el avalúo y establecido el precio base, se lanzará una convocatoria pública para la subasta.

Asimismo, señaló que los vehículos y avionetas fueron trasladados de sus anteriores ubicaciones a lugares de resguardo ante posibles nuevos ataques.

Por otro lado, informó que Dircabi tiene registrados 38 vehículos vinculados al caso Marset, de los cuales 16 corresponden a la gestión 2026. Añadió que durante la actual administración se entregaron nueve motorizados a entidades de lucha contra el narcotráfico y organismos de inteligencia.