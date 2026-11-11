Umopar retoma control del retén de El Castillo tras gasificar a afines a Evo Morales

La madrugada de este miércoles, efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), retomaron el control del retén de la zona del Castillo en el trópico, lugar en el que afines a Evo Morales realizaban una vigilia.

Según información preliminar, los efectivos se trasladaban a un operativo por el lugar, y al intentar pasar por el retén, los comunarios pusieron resistencia, por lo que se hizo el uso de gas lacrimógeno para despejarlos de la zona.

Luego que los evistas fueran expulsados del lugar, los efectivos lograron instalar el punto antinarcótico, ubicado en el trópico.