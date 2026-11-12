Aprehenden al exfiscal Porras por el caso maletas

El exfiscal antinarcóticos Julio César Porras fue aprehendido este jueves en Santa Cruz, tras ampliar su declaración informativa dentro de la investigación del caso maletas, en el que cumplió funciones como principal investigador.

"Soy inocente, trabajé, solo trabajé", manifestó Porras mientras era sacado enmanillado de la Fiscalía de Sustancias Controladas y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

Su abogado, Fernando Acevedo, señaló que la imputación cuestiona que Porras no haya aprehendido a la entonces fiscal Delmy Guzmán, quien presuntamente ocultó droga junto con otros funcionarios durante un operativo. Según la defensa, ese es el principal elemento observado en su contra.

Esta es la segunda vez que Porras declara por el caso. En su primera comparecencia, el martes, quedó en libertad; sin embargo, nuevos elementos surgieron tras las declaraciones del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y otras exautoridades.

Más temprano, el exjuez Hebert Zeballos había observado que no se haya aprehendido a Porras tras su primera declaración y denunció que el exfiscal habría contactado a un guardia de seguridad de su empresa para ofrecerle dinero a cambio de involucrarlo en el caso maletas.