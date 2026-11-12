Asilada en México, Beller deja en duda avance de procesos contra Cerimedo

Nadia Beller ya está en México tras recibir asilo político de ese país y el salvoconducto del Gobierno de Bolivia, confirmó ayer el abogado de la activista, Jerjes Justiniano.

La ausencia de Beller despierta dudas sobre la continuidad de los procesos en contra de Fernando Cerimedo, su expareja y exasesor del presidente Rodrigo Paz, según analistas, legisladores y el vicepresidente del Estado , Edman Lara.

El pasado 17 de agosto, Beller denunció un intento de feminicidio por parte de Cerimedo. Este caso llevó al argentino a la cárcel donde cumple detención preventiva.

Desde esa fecha, Beller denunció una serie de hechos en sus redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación, referidos a temas relacionados con el asesor de Paz.

Asilo

Según Justiniano, Beller solicitó asilo en México porque considera que Bolivia no le garantizaba las condiciones de seguridad y protección necesarias, tomando en cuenta su embarazo y su condición de víctima de un atentado.

El analista político Marcelo Silva consideró que hubo una “negociación” para que la expareja del asesor argentino pueda salir del país y ve que esto podría derivar en una “pronta liberación” de Cerimedo.

“Esto fue un tema que lo negociaron; lo hablaron Cancillería (...) El Gobierno mexicano entiende la importancia y la trascendencia que tiene la información de Beller. Los asilos no se dan de manera muy rápida, se dan a personas importantes, trascendentes, que tienen información valiosa”, dijo Silva a Urgente.bo.

Por su parte El vicepresidente Edmand Lara cuestionó que Beller haya salido del país y expresó sus sospechas que de la activista tenga un acuerdo con el Gobierno para implicar a otras personas.

Señaló que Beller “no tenía por qué salir del país”, puesto que sería el colmo que la detengan tomando en cuenta su calidad de denunciante, pero también está prohibido que la envíen a la cárcel debido a su embarazo.

El vicepresidente EdmandLara sospecha que hubo un pacto entre el Gobierno y Beller para otorgarle un salvoconducto y advirtió que las investigaciones relacionadas a Cerimedo no avanzarán.

Según Lara, la salida de la mujer afectará al desarrollo de las investigaciones que se abrieron contra Cerimedo, ya que en algunos actuados se requerirá su presencia física y, esa situación, derivará en un posible archivo de los procesos.

La jefa de bancada de Libre, Lissa Claros, consideró que Beller pactó un acuerdo con el Gobierno para que le den el salvoconducto a cambio de su silencio y evitar que se siga denunciando las irregularidades que se está generando en el Ejecutivo.

Silva considera que la salida de Beller podría implicar que Cerimedo quede en libertad y que el caso por el intento de feminicidio pierda fuerza y active la liberación de Cerimedo.