Diez policías de Ecuador apoyan misión de la OEA en Bolivia

La Embajada de Estados Unidos anunció este jueves que 10 policías de Ecuador llegaron a Bolivia para apoyar y fortalecer la Misión de Cooperación Técnica de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En sus redes sociales, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, hizo el anuncio y precisó que fue a solicitud del Gobierno boliviano.

“Reconocemos el liderazgo de Ecuador y su contribución concreta a un creciente esfuerzo multinacional para reforzar el orden democrático y constitucional de Bolivia, promover el diálogo y la distensión, y apoyar la estabilidad”, señaló el representante del Gobierno de Donald Trump.

Segura recordó que Estados Unidos respalda “firmemente” a la misión liderada por la OEA y alentó a otros socios regionales e internacionales a “contribuir con personal y recursos”.

El programa de cooperación de la OEA incluye también el asesoramiento y acompañamiento a la Policía Boliviana para fortalecer las garantías ciudadanas.