Milagro en Potosí: Hallan con vida a la niña Esther tras sobrevivir cuatro días en la cordillera

La niña Esther, de 7 años, quien permaneció desaparecida durante cuatro días, fue encontrada con vida este pasado 11 de noviembre en el municipio potosino de Cotagaita.

La menor logró resistir cuatro días y tres noches a la intemperie, sin ningún tipo de alimento, en una zona montañosa de la Cordillera de Crucero La Tranca.

El operativo de búsqueda y rescate movilizó a comunarios de las regiones de Nor Chichas y Nor Cinti, además de efectivos policiales, personal de la Defensoría del Pueblo y los familiares de la pequeña.

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