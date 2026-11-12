Se amplía pesquisa del caso maletas a participantes indirectos

Seguridad
ERBOL
Publicado el 12/11/2026 a las 16h40
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La Fiscalía ampliará las investigaciones por el caso maletas hacia personas que habrían tenido una participación indirecta en el ingreso de las 32 maletas al aeropuerto de Viru Viru.

El fiscal general, José Armando Urioste, anunció que se convocará a declarar a más involucrados, entre ellos Primo Flores –juez investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico y decisiones judiciales cuestionadas.

 

Las participaciones

"Estamos avanzando ya a las participaciones, podríamos decir un poco colaterales, es decir, personas que han intervenido de manera indirecta en la comisión de este delito", afirmó Urioste, al explicar que la investigación ya no se concentra únicamente en el círculo inicial de personas que habrían organizado el hecho.

El titular del Ministerio Público indicó que se investigará a personal de la Aduana, la Policía y otras autoridades del aeropuerto, además de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

También se revisará la ruta que siguió el avión, el ingreso de las maletas y los depósitos a los que fueron trasladadas luego de la difusión de nuevos videos de cámaras de seguridad que mostrarían quienes participaron y los controles que presuntamente se omitieron.

“Hay un informe que habla de perros (antidroga), no hemos visto perros en ningún video. Entonces todo ello se está investigando, estamos viendo absolutamente todos los pasos de la investigación para ver qué personas más van a declarar”, detalló.

 

Todos los mencionados por Quezada

Añadió que se convocará a todas las personas mencionadas por Aldo Quezada en su declaración ampliatoria.

El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz declaró que Saucedo le habría hablado en México sobre las 32 maletas con marihuana, su traslado en un jet privado y un presunto negocio para procesar y comercializar la droga.

"El que da la garantía del aterrizaje en el aeropuerto de Viru Viru es precisamente el fiscal. El doctor Mariaca da la garantía de que aterricen ahí, que él se iba a encargar de todo. Entonces ahí está el vínculo de protección", afirmó el fiscal general.

Por otra parte, Urioste informó que Saucedo tiene dos procesos vigentes: el caso maletas y otro por cohecho activo, relacionado con la recepción de Bs 1 millón por parte de su hermana.

Sobre este último, indicó que se analiza si corresponde un juicio de responsabilidades o un proceso ordinario, dependiendo de la tipificación del hecho.

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