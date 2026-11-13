Caso Maletas: Quezada se declara culpable de organización criminal y recibirá 3 años de condena

Seguridad
Unitel
Publicado el 13/11/2026 a las 12h32
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El expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se acogió a un proceso abreviado en el caso maletas en el que están implicados Romer Saucedo y Roger Mariaca.

Aldo Quezada decidió acogerse a juicio abreviado por el caso Maletas en el que era acusado del delito de organización criminal. Se declaró culpable y será condenado a tres años de cárcel, según informaron fuentes oficiales a UNITEL.

Quezada había sido aprehendido el miércoles pasado y este viernes se realizaba la audiencia de medidas cautelares que debía definir si quedaría en detención preventiva mientras se desarrollaba la investigación.

El expresidente del Tribunal de Justicia Departamental, había señalado en sus declaraciones ante la Fiscalía que Romer Saucedo era el propietario de las más de 30 maletas que ingresaron de forma irregular desde EEUU al aeropuerto de Viru Viru, y que en su interior había marihuana líquida.

Quezada dijo que Romer le hizo esta revelación en medio de una fiesta en México, a donde ambos habían viajado para asistir a un evento académico.

"Cuando Romer se encontraba eufórico, como consecuencia de la ingesta de las bebidas alcohólicas, comenzó a hablar y a alardear que estaba manejando muchas cosas y relacionado a buenos negocios que tenía, contándome que había iniciado un negocio muy grande y lucrativo", sostuvo Quezada en su declaración a la Fiscalía.

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