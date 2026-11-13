Comisan dos camiones con 43 toneladas de mercancía de contrabando en Tupiza

Dos camiones Volvo, que transportaban más de 43 toneladas de mercancía, principalmente harina, además de aceite y durazno en almíbar, fueron comisados por la Aduana en Tupiza. Lo incautado está valuado en más de Bs 200.000.

El gerente Regional de Potosí, Rolando Caro, informó que la intervención se desarrolló entre el 11 y 12 de noviembre, cuando el personal técnico del Puesto de Inspección Aduanera (PIA) Tupiza identificó una irregularidad en la documentación de dos motorizados.

"Durante las labores de control identificamos que ambos vehículos presentaban una misma Declaración de Importación de Mercancías (DIM). Al verificar los antecedentes en el Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA), constatamos que la totalidad de la mercancía amparada por ese documento ya habría ingresado al país en septiembre, mediante transporte ferroviario", explicó Caro.

El hallazgo permitió advertir una posible reutilización de la declaración aduanera para respaldar el traslado de mercancías por vía terrestre, por lo que se procedió al comiso de ambos camiones y de sus respectivas cargas, señala la Aduana.

El operativo se realizó con apoyo de efectivos militares del Comando Estratégico Operacional (CEO). Ambos motorizados fueron trasladados bajo escolta de seguridad hasta el recinto aduanero ALBO Villazón, donde quedaron bajo resguardo para continuar con los procedimientos legales correspondientes.