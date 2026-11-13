Exfiscal Porras se declara culpable de organización criminal, su sentencia es 3 años de cárcel

En el marco de las investigaciones del denominado "caso Maletas", el exfiscal antinarcóticos Julio César Porras se declaró culpable por el delito de organización criminal y fue sentenciado a tres años de cárcel, tras someterse a un procedimiento abreviado.

La decisión judicial se da luego de que Porras fuera aprehendido el pasado jueves 12 de noviembre, tras acudir a prestar su declaración informativa ampliatoria ante la Fiscalía de Sustancias Controladas.

La exautoridad, quien en la etapa inicial del proceso fungió como principal investigador de las maletas procedentes de Estados Unidos que salieron del aeropuerto de Viru Viru en circunstancias irregulares y supuestamente contenían sustancias controladas, pasó abruptamente de investigador a procesado.

La investigación en su contra escaló luego de que surgieran nuevos elementos y declaraciones de otros implicados, como el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada –quien horas antes optó también por declararse culpable e ir a un juicio abreviado bajo cargos similares–, y el exjuez Hebert Zeballos.