Fiscales de EEUU piden incluir como pruebas las coimas que Marset pagó en Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela

Seguridad
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Publicado el 13/11/2026 a las 14h10
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La fiscalía estadounidense que lleva adelante el caso contra Sebastián Marset anunció que presentará en el juicio pruebas de que el narcotraficante uruguayo pagó sobornos a funcionarios en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela.

Según el escrito fiscal, consignado este jueves por el semanario Búsqueda, Marset pagó a funcionarios para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden, lo que le habría permitido seguir con el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo. Por ahora, los documentos conocidos no identifican a los funcionarios que habrían recibido pagos ni informan montos o períodos.

Bolivia y el resto de la región

El escrito es más detallado sobre los pagos en Bolivia. Los fiscales sostienen que Marset pagaba sobornos periódicos a un alto funcionario boliviano, que distribuía el dinero entre otros miembros del gobierno. A cambio obtenía, entre otras cosas, la devolución de cocaína incautada mediante un pago adicional y acceso a expedientes de narcotráfico en poder de la Policía boliviana, además de información sobre reuniones de la DEA con autoridades de ese país.

En una llamada con un agente de la DEA cuando aún estaba prófugo, Marset resumió su visión: "Con dinero. Así es como se resuelven las cosas. No existe la justicia". La moción también incluye mensajes que lo vinculan con un cargamento de unos 10.000 kilos de cocaína incautado en abril de 2021 en el puerto de Amberes, Bélgica.

Marset fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras unos cuatro años prófugo de la Justicia paraguaya, y fue enviado de inmediato a Estados Unidos. Su defensa se opone a que los mensajes de Sky ECC se admitan como prueba, y será el juez quien decida.

 

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