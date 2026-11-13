Urioste amplía investigación por caso maletas a Policía, Aduana y la DGAC

El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, informó que la investigación por el caso maletas, vinculado a narcotráfico, será ampliada a todo el personal del aeropuerto que habría permitido el ingreso irregular de equipaje.

“Ahí vemos filmaciones donde entran las maletas de manera absolutamente libre, hay un informe que habla de perros, no hemos visto perros en ningún video, entonces, todo ello se está investigando”, declaró ayer Urioste.

El fiscal señaló que se está revisando todos los pasos de la investigación para determinar qué personas más deberán declarar, incluyendo miembros de la Aduana, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y de la Policía.

“Se va a ampliar a todas las autoridades de personal del aeropuerto, se va a investigar a la DGAC, tenemos que ver la ruta que ha seguido el avión. El parámetro de la investigación es muy grande y todas esas informaciones están en curso”, afirmó.

Convocados

Cuando salió a la luz el caso, la Fiscalía proceso a tres funcionarios de la Aduana que trabajaron el día del ingreso de las valijas. Funcionarios de otras entidades públicas que operan en la terminal aérea de Viru Viru fueron convocados, entre ellos de la Policía, pero deslindaron su responsabilidad.

Urioste aclaró que no se trata de nuevos delitos, sino del mismo caso “maletas” que implica narcotráfico y que continúa en investigación.

Aprehenden a Porras

Tras ampliar su declaración informativa, el exfiscal antinarcóticos, Julio César Porras, quedó aprehendido ayer en el marco de la investigación del caso maletas.

“Lo que ahora fue una complementación a la declaración anterior por nuevos elementos que han aparecido, y la decisión fue que él queda detenido. Es lamentable que nuestra justicia, con los chicos malos presentes o ausentes, la Justicia sigue cayendo en lo mismo y sigue siendo injusta”, indicó el abogado de defensor, Fernando Acevedo.

Esta es la segunda declaración que emite Porras. La primera fue el martes, donde quedó en libertad tras declarar. Sin embargo, nuevos detalles salieron a la luz tras las declaraciones del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia cruceño, Aldo Quezada, y otras exautoridades.