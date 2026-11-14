Cochabamba: hallan 60 paquetes de droga en un compartimiento prefabricado de un minibús

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) hallaron 60 paquetes de droga ocultos en un compartimiento prefabricado de un minibús, durante labores de patrullaje y control vehicular en el municipio de Sipe Sipe, en la carretera La Paz-Cochabamba.

Durante la requisa, los uniformados identificaron paquetes ocultos entre las pertenencias de una pasajera, en cajas de cartón y en un compartimiento prefabricado del vehículo.

La prueba de campo realizada a la sustancia dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Como resultado del operativo, se secuestraron 60 paquetes de clorhidrato de cocaína y se aprehendió a dos personas.