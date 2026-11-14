"Jamás me involucré en narcotráfico", dice Romer Saucedo que pide a Paz frenar "persecución"

El expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, se pronunció ese sábado a través de sus redes sociales y pidió directamente al presidente Rodrigo Paz intervenir para detener lo que calificó como una "ola de abusos, mentiras y persecución" en su contra.

"Presidente Paz, usted puede parar esta persecución. Presidente, usted puede parar esta ola de abusos y mentiras", escribió Saucedo al inicio de su mensaje.

El exmagistrado, investigado por extorsión, manipulación de la justicia, compra de varias casas y vehículos, intervenciones en temas políticos y presuntos vínculos con narcotráfico, negó rotundamente haber tenido participación en esos hechos.

"Han buscado chivos expiatorios para tapar errores de ellos y para no investigar lo que de verdad está dañando su gestión. Usted todavía está a tiempo de recuperar credibilidad y darle certidumbre al país. No deje que sea tarde", señala Saucedo.

"No niego que fui amigo de un ex juez, colega de trabajo, pero jamás, jamás me involucré en narcotráfico", dijo el expresidente del TSJ..

Saucedo rompió el silencio supuestamente desde el exterior, donde se encuentra desde el pasado 4 de noviembre, fecha en la que se declaró públicamente que estaba exiliado.