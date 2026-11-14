"Le dijimos al chofer que no corra": Hecho de tránsito en la vía Oruro-Potosí deja fallecidos y heridos

La madrugada de este sábado14 de noviembre, un hecho de tránsito en la vía Oruro-Potosí, a la altura de Leñas, dejó al menos dos personas fallecidas y varias heridas, según reportes preliminares.

El bus protagonista del hecho es de la empresa Expreso del Sur, que terminó volcado a un lado de la carretera. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Hospital Daniel Bracamonte en Potosí.

De acuerdo al relato de los heridos, el chófer no quiso bajar la velocidad, pese al pedido de los pasajeros. “El chofer hizo caso omiso de la advertencia que le hemos dado, que no corra tanto y ha seguido corriendo. Cuando llegó a una curva, ahí ocurrió el accidente”, relató una de las heridas a Radio Fides.

El bus que salió de Tarija a La Paz dejó heridos de gravedad. La médico de turno del Hospital Daniel Bracamonte, Gabriela Villegas, informó que llegaron 11 heridos, entre cinco varones y seis mujeres, al nosocomio.

Algunos cuentan con politraumatismos y policontusiones. La más grave es una paciente con shock hipovolémico, causada por una fractura externa.