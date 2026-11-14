Tren de carga se descarrila tras colisionar con una volqueta en Río Grande

Seguridad
ABI
Publicado el 14/11/2026 a las 11h04
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Un tren de carga de la empresa Ferroviaria Andina (FCA) descarriló la madrugada de este sábado tras colisionar con una volqueta minera en la comunidad de Río Grande, provincia Nor Lípez de Potosí. El accidente dejó daños materiales de consideración, pero ambos conductores resultaron ilesos.

Según el informe preliminar de la División de Accidentes de Tránsito de San Cristóbal, la locomotora cubría la ruta Uyuni-estación Avaroa cuando impactó contra el lateral derecho de una volqueta roja que realizaba trabajos de explotación de bórax en el sector.

A consecuencia del choque, el vehículo pesado fue arrastrado aproximadamente 12 metros sobre la vía férrea, mientras que la locomotora salió de los rieles y quedó inmovilizada.

El reporte policial señala que el cruce contaba con señalización de «PARE». El conductor de la volqueta, de 36 años, manifestó que no escuchó la bocina del tren. Por su parte, el maquinista, de 40 años, afirmó que activó la señal sonora a unos 200 metros del lugar y aplicó los frenos de emergencia al advertir la presencia del vehículo, sin poder evitar la colisión.

Ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia, que dieron resultado negativo.

La Policía puso el caso en conocimiento del Ministerio Público y continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

 

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