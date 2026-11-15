Aprehenden a Aldo Quezada y al exfiscal Julio César Porras

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 15/11/2026 a las 21h50
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Aldo Quezada, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y Julio César Porras, exfiscal antidrogas, fueron aprehendidos este domingo por personal policial que los trasladó hasta dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Se reportó que la aprehensión ocurrió este domingo y se espera la confirmación policial o del Ministerio Público para confirmar la información.

Ambos enfrentaron audiencias esta semana por el caso maletas y tras someterse a un juicio abreviado fueron sentenciados a tres años de prisión. Ahora, ambos vuelven a ser aprehendidos.

Se aguarda que en las próximas horas la Policía o la Fiscalía brinden un informe oficial sobre los motivos de la aprehensión y la situación jurídica de ambos.

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