Detención domiciliaria para Walter Suárez, acusado de ser testaferro de Romer Saucedo

Seguridad
Unitel y Los Tiempos
Publicado el 15/11/2026 a las 11h48
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El fiscal Coordinador de Sustancias Controladas, Rolando Salvatierra, informó que durante la audiencia de medidas cautelares, al abogado Walter Suárez fue beneficiado con detención domiciliaria por la investigación del caso maletas.

Además, suscribió un convenio con el Ministerio Público para ser cooperador fiscal.

“La señora juez le otorgó la medida cautelar de detención domiciliaria con la facultad de no interrumpir su jornada laboral, y le ha dado arresto domiciliario. Él ha suscrito un convenio con el Ministerio Público, él es cooperador fiscal del Ministerio Público en este momento”, informó el fiscal.

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