Perú: Audio revela que Cerimedo coordinó conteo de votos en elecciones

Un nuevo audio revela que el asesor presidencial, Fernando Cerimedo, estuvo vinculado con 'Ojo de Cóndor', un programa de seguimiento del conteo de los votos de la segunda vuelta presidencial, que desarrolló la Asociación Unión Naval, un grupo de exoficiales de la Marina de Guerra del Perú.

En el audio se escucha a Cerimedo hablar con “Cucho”, un exoficial de la Marina, llamado Wilson Gómez Barrios Rincón, quien es un empresarios vinculado con negocios en el sector de seguridad privada.

Gómez reconoció haber participado en 'Ojo de Cóndor' como parte de una iniciativa ciudadana para asegurar la transparencia en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial.

En la grabación, Gómez, Cerimedo y una tercera persona conversan sobre el resultado de un programa de IA aplicada a una muestra de actas electorales para determinar si el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) coincide con el resultado obtenido de forma paralela.

Gómez Barrios muestra preocupación por los resultados iniciales de la votación, pero Fernando Cerimedo le explica que aún faltaban contabilizar los votos del extranjero, los cuales favorecerían a Keiko Fujimori.

“Cuando termine el voto extranjero, la diferencia va a ser mínima a favor de Keiko (Fujimori), entonces van a tener que resolver las actas y ahí son otros 20.000 votos más. O sea, (...) las actas que tienen revisión, las que son sustentables, le dan 20.000 votos más a favor de Keiko (Fujimori), más lo que va a entrar el extranjero”, se escucha decir a Cerimedo.

“Cuando termine el voto extranjero, la diferencia va a ser mínima a favor de Keiko (Fujimori), entonces van a tener que resolver las actas y ahí son otros 20.000 votos más. O sea, (...) las actas que tienen revisión, las que son sustentables, le dan 20.000 votos más a favor de Keiko (Fujimori), más lo que va a entrar el extranjero”, dice Cerimedo en la grabación.

El diálogo ocurrió antes de que la ONPE concluyera el conteo oficial, destacando la importancia de los votos del extranjero en el resultado electoral. Además, Cerimedo aconsejó presionar a Fuerza Popular para agilizar la revisión de 932 actas de Lima, que, según él, representarían 22.000 votos adicionales.

“Lo que sí tienen que transmitir (…) decirle al partido (Fuerza Popular) es que tienen que presionar para resolver rápido las (actas) que están en… Es que hay 932 actas de Lima. Solamente esas 932 (actas) le dan 22.000 votos más”.

El argentino Fernando Cerimedo se contactó con 'Ojo de Cóndor' por intermedio del exconsejero electoral del presidente Donald Trump, el empresario y estratega digital Brad Parscale, conforme a la versión de Gómez Barrios.

(Con información de La República)