Saucedo pide indagar por qué involucran a su hermana en el presunto cobro de Bs 1 millón para congelar cuentas de Tigo con amparo de la FBF

"Solo pido que hagan periodismo de investigación, yo no estoy mintiendo. Ustedes pueden indagar la verdad. Investiguen donde trabajaba mi hermana y por qué la querían fuera de su cargo. Las mentiras no son eternas, yo lo advertí", fue parte de la respuesta que dio a este medio el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo.

El magistrado se refirió así a la presunta manipulación de un fallo judicial por el que pagó Bs 1 millón, que en 2025 propició el congelamiento de las cuentas de la empresa telefónica Tigo, a pedido del presidente de la Federación Boliviana de Futbol (FBF), Fernando Costa. Ana Gabriela Saucedo, hermana del presidente del TSJ, sería la persona que hizo el cobro de ese monto, según la versión de funcionarios judiciales que pidieron reserva de su identidad.

En contacto con este medio, las fuentes afirmaron que fueron testigos de varias irregularidades en el manejo de las causas en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz. Como respaldo de la presunta "venta de fallos y compra de resoluciones judiciales" presentaron capturas de pantalla con el registro de llamadas y conversaciones de WhatsApp, además de un breve video en el que se observa parte del presunto pago de una coima.

Las fuentes señalan que uno de los casos involucra al amparo constitucional presentado el 1 de agosto de 2025 por el presidente de la FBF, que se radicó en la Sala Constitucional Primera del TDJ, con el número de registro judicial (Nurej) 70591570.

Los datos proporcionados a este medio señalan que Ana Gabriela Saucedo y su esposo, presuntamente, cobraron en dos pagos un total de Bs 1 millón en efectivo, una de las entregas estaría registrada en un video. El dinero, sostienen las fuentes, era para que los entonces presidentes del TSJ y del TDJ cruceño, Aldo Quezada, direccionaran el fallo en favor de la FBF.

No obstante, en los datos proporcionados por los funcionarios no se precisa el origen del dinero ni quien sería el abogado que canalizó el pagó por el resultado del amparo.

Demanda contra Tigo

En el amparo, la entidad deportiva representada por Costa argumentó que la telefónica Tigo, dueña de los derechos de transmisión de los partidos de la Liga Boliviana de Futbol de la gestión 2024, provocó un "daño económico al deporte boliviano, en todas sus categorías", al lucrar con la repetición de los partidos de esa gestión, entre enero y febrero de 2025.

Dicho daño económico, de acuerdo con la versión de la FBF, alcanzó a los $us 15,9 millones, hecho por el cual se solicitó a los vocales de la Sala Constitucional Primera congelar las cuentas de Tigo, pedido que fue concedido y se hizo efectivo, pero solo duró unos días.

En su momento, el abogado de la empresa telefónica, Eduardo Saucedo, explicó que desde el inicio la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz debió rechazar el recurso por incompetencia, sin congelar las cuentas de Tigo, ya que el tema era de carácter administrativo y no constitucional, criterio que resultó correcto al final del fallo.

Costa niega conocer a la hermana de Saucedo

En un breve contacto con este medio, Costa expresó su molestia por ser consultado en relación a lo que considera un "chisme y rumor" que circula en redes sociales. Luego de explicarle que los datos provienen de fuentes del TDJ, el presidente remarcó que la información debería estar en un expediente judicial y señaló que no fue notificado sobre ninguna investigación en ese sentido.

"No sé qué funcionario, no sé qué información. Esto deberían consultarlo a la persona que menciona (Ana Gabriela Saucedo) y le informo que el proceso con Tigo lo hemos perdido. Entonces la información es completamente falsa, voy a limitarme a decirle que no respondo sobre chismes ni basura que se publica en Internet (...) No estoy involucrado en nada y no la conozco a la señora Saucedo", sostuvo Costa.

El caso se suma a la situación judicial del exfiscal Róger Mariaca, quien es vinculado a una investigación por la protección a la organización criminal de Sebastián Marset. La pasada semana legisladores de las bancadas Libre y PDC solicitaron a la Fiscalía investigar presuntas irregularidades en la FBF, entre ellas el manejo de recursos económicos, las deudas salariales con jugadores y los posibles vínculos de sus dirigentes con exautoridades judiciales investigadas. Fernando Costa, rechazó las acusaciones y las atribuyó las mismas a un intento de frenar la aprobación de la Ley de Incentivo al Deporte.

La diputada Sofía Rocha (Libre) afirmó que cuenta con pruebas sobre una presunta relación entre Costa y el exfiscal Mariaca, así como con Saucedo. Sin embargo, no presentó documentación y anunció que la entregará a la Fiscalía.

Cronología de la presunta manipulación

De acuerdo con los datos e imágenes proporcionados a este medio, el caso inició con un acuerdo preliminar entre allegados del expresidente del TSJ y quienes proyectaron la presentación del amparo constitucional de la FBF. En ese contexto, a las 17:49 del 3 de julio de 2025, Ana Gabriela Saucedo, hermana de Romer Saucedo ingresa a un domicilio y cobra Bs 500 mil, como supuesto adelanto para coordinar el resultado de la causa, señala dicha versión.

Posterior a esa fecha se generó reuniones entre Saucedo y una "intermediaria" a la que se identifica como "Gaby" en uno de los chats de WhatsApp. Este medio proporcionó dicha captura de pantalla y consultó sobre ese detalle al expresidente del TSJ, pero el mismo ya no respondió.

El 1 de agosto de ese año, Ángel Fernando Costa Sarmiento formaliza la presentación del amparo contra Tigo a nombre de la FBF, el mismo se registra con el código Nurej: 70591570 y se radica en la Sala Constitucional Primera del TDJ.







El amparo solicitaba que, antes de tratar el tema de fondo, se instruya el congelamiento de las cuentas de Tigo, con el fin de garantizar el pago del supuesto daño económico. En esa línea, el 4 de agosto de 2025 los vocales de dicha Sala Constitucional conceden la medida cautelar y notifican a la telefónica.

Días después, el 20 de agosto, a pedido de la FBF, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) cumple la instrucción de la Sala Constitucional y congela 10 cuentas de Tigo, en las que se contabiliza una total de $us 17,8 millones.

Este hecho genera el reclamo airado del sector empresarial y la advertencia de que se atenta contra la seguridad jurídica de inversionistas y las empresas en el país.

En contraparte, los 16 clubes profesionales de la FBF emiten un pronunciamiento en el que respaldan la gestión de Costa y advierten con paralizar toda actividad deportiva si el Órgano Judicial no sanciona a Tigo.

Es luego de dichas acciones que, según la versión de los funcionarios, Ana Saucedo cobra los otros Bs 500 mil por el resultado parcial en favor de Costa y la FBF.

Sin embargo, en medio de un hermetismo judicial, el 8 de septiembre, los miembros de la Sala Constitucional Primera tratan la petición de fondo del amparo de la FBF y emiten una resolución con el rechazo de la demanda, acción con la cual se descongelan las cuentas de Tigo.

Las acusaciones

Las fuentes afirman que no se trata de un caso aislado, sin embargo, el tema del amparo de la FBF contra Tigo les pareció relevante luego de la aparición de una foto en la que Ana Gabriela Saucedo cuenta fajos de dinero. En un video sobre ese momento, aseguran, que su esposo aparece contando el efectivo junto a ella.

Se buscó conocer la postura del abogado o representantes de la empresa telefónica, pero hubo pronunciamiento alguno desde el área de comunicación. De la misma forma, no hubo respuesta desde la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

Sin embargo, recordemos que Ana Gabriela Saucedo tiene una orden de aprehensión en su contra, la que fue emitida solo unos días después de que su hermano supuestamente abandonó el país y se declaró perseguido político. En su mensaje, precisamente solicitó a sus hermanas mantenerse firmes ante posibles ataques legales.

La orden contra Ana Gabriela Saucedo es por cohecho pasivo, concesión, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, en grado de complicidad. Por último, se conoce que el expresidente del TDJ de Santa Cruz, Aldo Quezada, fue el primer procesado en declararse culpable por el caso de las 32 maletas que fueron traídas al país en un vuelo el 29 de noviembre de 2025, por la exdiputada Laura Rojas.