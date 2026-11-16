El general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, fue aprehendido este lunes en La Paz, luego de presentarse a declarar ante el Ministerio Público por el caso denominado radares.

Hace dos meses, Mendizábal fue posesionado en las funciones de secretario general del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).

La mañana de este lunes, la autoridad militar acudió a dependencias de la Fiscalía para brindar su declaración informativa. Una vez concluida la comparecencia, efectivos policiales procedieron a su aprehensión y posterior traslado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Mendizábal ingresó al recinto policial sin emitir declaraciones a los medios de comunicación.

Rodrigo Mendizabal figura entre los presuntos involucrados en una auditoría interna del Ministerio de Defensa sobre las contrataciones y modificaciones del proyecto del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), que incluía la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 13 radares para la vigilancia del espacio aéreo nacional y el control de actividades ilícitas.

De acuerdo con ese informe, Mendizábal desempeñó cuatro funciones durante el proceso de contratación de la empresa Thales Air Systems: participó en la elaboración de las especificaciones técnicas como parte de la Unidad Solicitante, verificó la propuesta presentada, integró la comisión de recepción y ejerció como coordinador general de la Unidad Ejecutora del proyecto Sidacta.

Recorrido

En septiembre de este año, Mendizábal asumió las funciones de secretario general del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).

El general de aviación aprehendido es también ingeniero electrónico, titulado en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), y cuenta con maestrías en Educación Superior; Ciencias y Artes Militares Aeronáuticas; y Seguridad, Defensa y Desarrollo.

También realizó el Curso de Comando y Estado Mayor Aéreo, el Curso de Comando de Estado Mayor Conjunto y un Diplomado en Educación Militar Superior.

Fue rector de la Universidad Militar “Mcal. Bernardino Bilbao Rioja” en 2024, director de Estudios Estratégicos del Comando en Jefe de las FFAA y jefe del Departamento VI de Ciencia y Tecnología de la FAB.

El caso también involucra a cuatro exministros de anteriores administraciones gubernamentales. Entre ellos está Edmundo Novillo, quien cumple detención domiciliaria. Este lunes también debía declarar el exministro Javier Zavaleta, pero su audiencia fue suspendida.